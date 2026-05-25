В Сергиевом Посаде 31 мая пройдет фестиваль «Троицкие блины»

Гастрономический фестиваль «Троицкие блины» впервые пройдет 31 мая в Сергиевом Посаде в праздник Святой Троицы. Гостей ждут блюда местной кухни, кулинарные шоу и концертная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергиев Посад станет площадкой для первого фестиваля «Троицкие блины», посвященного традициям русской кухни и агротуризму. Посетители смогут попробовать блины от городских заведений общественного питания. Каждое из них представит фирменные рецепты — от классических до авторских вариантов с начинками из местных продуктов.

Организаторы готовят блинные фуд-корты и летние веранды с праздничным оформлением. Подготовка проходит совместно с представителями ресторанного бизнеса, которые участвуют в разработке концепции и программы мероприятия.

В рамках фестиваля запланированы кулинарные шоу с участием шеф-поваров, историков русской кухни и экспертов федеральных телепрограмм. Гости узнают о традициях приготовления блинов на Руси и смогут увидеть работу профессионалов. Также состоятся выступления артистов и ансамблей, музыкальное шествие и традиционная вечерка с песнями и танцами.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что фестиваль направлен на развитие агротуризма и продвижение местных продуктов. Мероприятие пройдет на улице Карла Маркса, начало в 12:00, возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.