В разы дороже Турции: названа реальная стоимость круиза в Антарктиду

Круиз к берегам Антарктиды стоит значительно дороже, чем поездка в Турцию, и обойдется минимум в 341 тыс. рублей на человека с учетом перелета, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

В социальных сетях обсуждают возможность отправиться в круиз к Антарктиде по цене обычной поездки в Турцию. Пользователи утверждают, что путешествие на лайнере с питанием и развлечениями якобы стоит около 95 тыс. рублей. Однако эксперты предупреждают, что такие предложения не соответствуют действительности.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что минимальная стоимость круиза начинается от 2–3 тыс. долларов (150–230 тыс. рублей), и эта сумма не включает перелет до места отправления лайнера. Билеты в страны Южной Америки, откуда обычно стартуют такие круизы, стоят от 200 тыс. рублей на человека в обе стороны.

Горин отметил, что к основным расходам добавляются налоги, страховка, чаевые и оплата спиртных напитков. В итоге круиз с перелетом и дополнительными тратами обходится примерно в 4,5 тыс. долларов (341 тыс. рублей) на человека, а для двоих — около 800 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнул, что предложения с необычно низкой стоимостью часто публикуют блогеры, не имеющие официального статуса туроператора. Он посоветовал туристам быть осторожными и не доверять подозрительно дешевым турам, чтобы избежать обмана.

В последнее время в Сети также распространялись новости о дешевых турах в Китай, Вьетнам и Египет, однако реальные цены на эти направления значительно выше заявленных в подобных публикациях.

