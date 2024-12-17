В пользу туризма в РФ: эксперт рассказал о плюсах отмены турецкого all-inclusive

Эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что в ближайшее время в Турции вряд ли отменят систему all inclusive на популярных курортах в отелях, но, если это все же произойдет, то положительно скажется на развитии туризма в РФ, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Если Турция все же примет это решение, то поспособствует укреплению российских курортов, многие семьи будут ориентироваться уже на ту же Анапу, ведь там тоже есть прекрасные отели», — сказал Мельник.

По его словам, российские гостиницы могут быть немного дороже и в чем-то уступать турецким, но зато они по-прежнему будут предлагать гостям питание «все включено», которое так важно для семей с детьми.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что решение отказаться от системы all inclusive может привести к катастрофическим проблемам.