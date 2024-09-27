В Подмосковье разработали туристический маршрут по местам святителя Тихона

В честь празднования в 2025 году 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси министерством культуры и туризма Московской области разработан специальный маршрут по местам, связанным с его жизнью и служением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Маршрут позволит глубже узнать о жизни и служении Святителя Тихона, ощутить духовную атмосферу святых мест и насладиться красотами столицы и Московской области.

В первый день маршрута участникам предлагают отправиться в Успенский собор Московского Кремля. Именно здесь Святитель Тихон исповедовал свою веру и совершал служения, наполняя стены собора благоговейной атмосферой и вдохновляя прихожан на молитву и саморазвитие. Во второй день туристы посетят Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде, которая стала местом духовного вдохновения для Святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси. Третий день маршрута продолжится в Коломне, в который входят прогулка по территории Коломенского кремля и посещение Успенского собора. Далее гости отправятся в Клин, где смогут посетить церковь Тихона Патриарха Всероссийского.

Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на главном информационном туристическом портале Подмосковья.

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