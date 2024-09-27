В Подмосковье пройдут развлекательные программы в честь Дня туризма

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Насыщенную программу для гостей и жителей подготовили в Подмосковье в этот день, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Дзержинском в этот день состоится открытие туристической тропы «Защитники», презентация летнего путешествия эколого-краеведческой группы «Классная компания» и турклуба «Вершина» и экскурсия по фотовыставке «Путешествия и впечатления».

В Домодедове организуют турпоход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экотропе Домодедовского РГО. В Ликино-Дулевском краеведческом музее пройдет День открытых дверей, пешая экскурсия «Ликино-Дулево промышленное» и детская анимационная программа с элементами квеста «Маршрут юного путешественника».

Жителей Павловского Посада приглашают на обзорные экскурсии по достопримечательностям города и творческую встречу с куратором выставки костюмов северной Руси допетровской эпохи, которая проходит в Доме Широкова, Натальей Бахромкиной.

Для жителей и гостей Зарайска также проведут пешеходную экскурсию по исторической части города, а в Водонапорной башне состоятся две тематические фотовыставки. Экскурсия по городу «По улице Московской» пройдет и в Кашире, а на набережной Оки посетителей будут ждать ярмарка, мастер-классы, квесты. Там будут работать туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» и турклуб «Горизонт».

Одинцовский г. о. отметит День туризма экскурсиями, посвященными истории и наследию родного края. Для представителей туриндустрии в этот день в Звенигороде состоится специальный тренинг на тему менеджмента в гостиничном бизнесе.

Во Фрязине пройдет XII Туристско-экологический слет. Экскурсии по местным достопримечательностям пройдут в Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске, Чехове и других муниципалитетах региона.

Мероприятия организованы администрациями городских округов Московской области при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.