В Подмосковье открыли голосование за лучшие организации в сфере туризма

Интернет-голосование за номинантов конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области» 2026 началось 30 октября и продлится до 6 ноября включительно, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Открытое голосование проходит на официальном сайте конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области» 2026. Чтобы поддержать отель, музей, усадьбу или курорт, нужно ознакомиться со списком номинантов и отдать голос. В каждой номинации можно выбрать только одного участника.

В этом году конкурс включает 15 номинаций. На победу претендуют городские и загородные гостиницы, бизнес-отели, пансионаты, санатории, кемпинги, туроператоры и турагенты. Среди участников также усадьбы, музеи, гастрономические объекты, объекты туристского показа и досуга с животными, горнолыжные курорты.

В министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что конкурс направлен на повышение качества туристских услуг, внедрение инноваций и цифровых технологий. Его цели также включают укрепление имиджа Подмосковья как привлекательного туристического центра и популяризацию лучших практик обслуживания гостей региона.

Голосование завершится 6 ноября включительно. Победителей объявят 10 ноября на торжественной церемонии награждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.