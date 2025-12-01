Фото - © Организаторы конкурса "Лучшая организация в туристской индустрии в Московской области"

сегодня в 16:48

В Подмосковье началось онлайн-голосование за лучшую туристическую организацию

10 декабря в отеле «Гринвуд», г. о. Красногорск, состоится объявление и награждение победителей в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области 2025». С сегодняшнего дня стартует онлайн голосование, с помощью которого выберут победителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

У жителей и гостей Подмосковья есть уникальная возможность проголосовать за любимый отель и туристическую компанию.

Кроме зрительского голосования, победителей будет выбирать экспертное жюри.

В этом году конкурсантов оценивают в 9 номинациях, семь из которых предназначены для отелей и две для туристических компаний:

1. «Городская гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»;

2. «Городская гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»;

3. «Загородная гостиница года категории от «без звезд» до «три звезды»;

4. «Загородная гостиница года категории от «четыре звезды» до «пять звезд»;

5. «Кемпинг (глэмпинг) года»;

6. «Пансионат (дом отдыха) года»;

7. «Бизнес-отель года»;

8. «Туроператор года»;

9. «Турагент года».

Голосование продлится до 7 декабря. По его итогам в каждой номинации будут выделены и награждены самые популярные участники.

Проголосовать за участников можно на сайте проекта.

В ведомстве напомнили, что конкурс проводится с целью повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристического продукта, формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.