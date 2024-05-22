В Подмосковье 25 мая состоится VI Всероссийский фестиваль спаржи

В парке «Сосновый бор» в городском округе Коломна 25 мая пройдет VI Всероссийский фестиваль спаржи, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит в округе с 2019 года, куда съезжаются повара и фермеры со всей страны.

В этом году для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. В рамках мероприятия состоится конкурс профессиональных шеф-поваров и юниорская битва. При этом украшением фестиваля станет кулинарно-байкерское шоу, где байкеры приготовят собственные блюда, а зрители насладятся их перфомансом.

Также участники фестиваля смогут посетить мастер-класс местных художников и выставку-продажу фермерских продуктов. Главной задачей фестиваля станет приготовление рекордно большого супа из спаржи, которым угостят всех присутствующих.

Начало программы в 12:00, вход свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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