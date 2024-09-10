В Подмосковье 21 сентября пройдет туристическое мероприятие «Боксзабег»

В городском округе Серпухов 21 сентября пройдет туристическое событие «Боксзабег», которое состоится под слоганом «Беги вдоль Оки», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа города, а также увеличение туристического потока в город Серпухов в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте бегивдольоки.рф. Официальное открытие в 10:00, старт забега в 11:00. Всего планируется два забега — на 4 и 9 км — по двум маршрутам, охватывающим живописные улицы города — от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Ока. При этом в рамках года семьи состоится забег для семейных команд, а также забег для детей.

Для всех гостей подготовили насыщенную спортивно-развлекательную программу. Все желающие смогут посетить показательные бои спортсменов и принять участие в спортивных играх — в волейболе, пляжном футболе, и других активностях. Организаторы подготовили детскую площадку, зону для игры в лазертаг, а также площадку для сдачи нормативов ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. На фестивале запланированы интеллектуальные развлечения, запланированы мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.

В завершение события для гостей подготовили праздничный концерт с участием известных российских исполнителей.

Организаторы мероприятия: фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и федерации бокса России.

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