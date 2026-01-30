В Павловском Посаде обсудили развитие агротуризма

27 января Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил удивительное место — Крестьянское фермерское хозяйство «Демидовское подворье» в деревне Демидово. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основатели, Анатолий Кузин и Татьяна Гришина, провели подробную экскурсию. Это не просто ферма, а яркий пример успешного развития агротуризма в нашем регионе. В рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село» обсудили с владельцами и руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой конкретные меры поддержки для сельхозкооперации и предпринимателей в сфере агротуризма.

«Важно создавать условия, чтобы такие проекты могли расти и развиваться», — отметил Сергей Владимирович.

Чем впечатляет «Демидовское подворье»?

Живой мир: С 2014 года здесь мирно соседствуют коровы, овцы, гуси, куры, утки, лошади, лисы, совы и даже медведи, дикобраз, еноты, песец и волк! Настоящий контактный зоопарк в естественной среде.

Отдых для всех: Продумано все — от детского уголка и уютной мангальной зоны до полноценного зала для проведения торжеств. Идеальное место для семейного выезда на выходные.

Любовь к делу: Чувствуется, что все здесь сделано с большой заботой и вниманием к деталям.

«Выражаю огромную благодарность коллективу „Демидовского подворья“ за теплый прием, профессионализм и важную работу, которую вы делаете. Это именно те точки роста, которые делают наше Подмосковье привлекательным, живым и гостеприимным!» — сказал Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.