В парке «Ингилор» родились первые в 2026 году овцебыки

С начала апреля на Ямале появились семеро телят овцебыков

В природном парке «Ингилор» с начала апреля родились семеро телят овцебыков — это первое потомство в 2026 году. Ограничения на посещение части территории продлятся до 30 июня, сообщает «Север-Пресс» .

О появлении телят рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, в среднем за сезон в «Ингилоре» рождаются около 20 детенышей. Сейчас новорожденные осваиваются в вольерах, другие самки готовятся к родам.

«Увидеть этих удивительных животных — часть большого путешествия на Ямал, доступная каждому туристу. Овцебыки, яки, бизоны и приобские лошади обитают в „Ингилоре“, посетить его можно в любое время года», — написал в соцсетях глава округа.

Во время отела животные находятся под наблюдением специалистов. На территории вольеров действует режим тишины, поэтому кордоны «Морозова» и «Няровей» закрыты для посещения с 1 апреля по 30 июня.

«В период отела овцебыкам необходим покой, чтобы самки могли спокойно родить и выкормить потомство. Ограничение посещения парка в это время помогает снизить стресс для животных, что способствует сохранению их здоровья и успешному появлению на свет новых телят», — пояснил директор — государственный инспектор в области охраны окружающей среды дирекции ООПТ Ямала Евгений Федоренко.

