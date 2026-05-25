В Одинцовском округе разработают 6-километровый турмаршрут

Краеведы Одинцовского округа разрабатывают новый экскурсионный маршрут протяженностью 6 км по природным и историческим объектам территории. В программу войдут археологические памятники, реликтовый лес и уникальный ледниковый валун. Первую группу планируют пригласить в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут пройдет по извилистым тропам с подъемами и спусками, оврагами и речными долинами. Участники посетят урочище Опарина Гора с уничтоженной в годы войны деревней, лесную тропу в реликтовом лесу, глубокое русло реки Поноша и выходы грунтовых вод под высоким берегом. В программе также — минералы и древние горные породы, окаменелости морских организмов, следы добычи белого известняка и археологический комплекс Хотяжи.

Одной из ключевых точек станет мегалит КитежЪ-камень, принесенный ледником около 40 тысяч лет назад. По мнению исследователей, он мог использоваться в культовых целях. Туристы также увидят панорамы долины Москвы-реки и места боев 1941 года.

«Впервые в этих местах мы побывали вместе с археологами в ходе охранных мероприятий. В прошлом и нынешнем году здесь работали поисковые отряды на местах боев 1941 года. Постепенно достопримечательности сложились в новый туристический маршрут, а окончательную точку поставил найденный весной этого года крупный ледниковый валун. Совсем скоро мы пригласим первую группу экскурсантов», — рассказал директор краеведческого общества Антон Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.