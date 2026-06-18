В Одинцовском округе 20 июня пройдет экскурсия на Домодедовский карьер

Краеведы Одинцовского округа 20 июня отправятся в геологическую экскурсию на Домодедовский карьер у деревни Киселиха. Протяженность маршрута составит около четырех километров, встреча назначена на 11:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Известняковый карьер у деревни Киселиха доступен для посещения, изучения и сбора окаменелостей. Месторождение белого камня разрабатывается давно и вскрывает обширные слои донных морских отложений Московского яруса каменноугольной системы. Возраст пород составляет 315–307 млн лет.

Участники экскурсии смогут спуститься на дно древнего подмосковного моря, изучить останки его обитателей и собрать коллекцию вымерших морских организмов. Протяженность маршрута — около четырех километров, на прохождение дистанции запланировано 3,5–4 часа.

Мероприятие пройдет при любой погоде. Организаторы рекомендуют взять удобную одежду и обувь, дождевик, рюкзак с сухим пайком, перчатки, молоток, защитные очки и сумку для находок. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Подробности по телефону +7 (926) 101-01-96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.