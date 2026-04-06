В Нижегородском кремле открылся обновленный турцентр

Туристический центр «Знакомьтесь, Нижний» в Нижегородском кремле открылся после планового ремонта. Пространство обновили и расширили сувенирную зону, сообщает ИА «Время Н» .

В центре появилась большая сувенирная зона с витринами, стилизованными под нижегородские наличники. Представлены изделия народных художественных промыслов: казаковская филигрань, хохломская роспись, борнуковская игрушка, а также авторская керамика, парфюмерия и книги по краеведению.

Посетители могут бесплатно получить карты и путеводители по Нижнему Новгороду, Арзамасу, Городцу и другим городам региона. Сотрудники помогают оформить экскурсии и туры, подобрать индивидуальные маршруты и проконсультироваться по вопросам, в том числе автомобильного туризма. Актуальную информацию также предоставляют интерактивная панель и наружные экраны.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что обновление центра направлено на повышение качества сервиса в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Наш центр помогает каждому почувствовать атмосферу гостеприимства Нижегородской области, знакомит с историей и традициями, дает практические советы для путешествий. Обновленная сувенирная зона — настоящая витрина культурного кода региона, где представлены и народные художественные промыслы, и современная местная продукция. Обязательно приходите в гости, чтобы еще сильнее влюбиться в 100% настоящую Россию!» — сказал он.

Центр расположен по адресу: Нижегородский кремль, корпус 7А. С ноября по апрель он работает ежедневно с 10:00 до 19:00, с мая по октябрь — до 20:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.