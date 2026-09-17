В Нижегородской области создали 14 маршрутов научного туризма

В Нижнем Новгороде участники шоу «Путешествие вне времени» обсудили, как научный туризм и доступный контент вовлекают людей в науку, сообщает pravda-nn.ru .

Телеведущий Сергей Малоземов, автор «Непутевых заметок» Дмитрий Крылов и ведущий телеканала «Наука» Алексей Вершинин обсудили новые способы популяризации знаний. Спикеры отметили, что короткие ролики, эксперименты и понятный язык помогают привлечь аудиторию к сложным темам.

Вершинин рассказал, что знакомство с наукой может начинаться с эффектного видео или экскурсии. Он призвал не заставлять детей посещать объекты, которые им неинтересны. Научный туризм позволяет увидеть производство или лабораторию вживую, а затем глубже изучить тему.

В Нижегородской области разработали и подтвердили федеральной экспертизой 14 научно-популярных маршрутов: они посвящены станкостроению, судостроению, медицине и народным художественным промыслам. В 2025 году такие объекты посетили более 400 тысяч человек. Участники встречи подчеркнули, что интерес к науке во многом зависит от увлеченного рассказчика.

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