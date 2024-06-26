В Можайском округе активно развивают агротуризм

Агротуризм развивают в городском округе Можайск, который является одним из наиболее экологически чистых округов Московской области.

Один из успешных примеров — РАНЧО.РФ, располагающееся рядом с деревней Бугайлово. Посетители могут попробовать фермерскую продукцию — мясо овец, гусей и уток, а также яйца кур. РАНЧО.РФ развивается уже около 10 лет.

«Активное строительство началось после пандемии. Сейчас на территории в 6 га у нас 12 домов из сруба с комфортным проживанием, где мы можем разместить до 70 гостей», — отметила генеральный директор ООО «Ранчо» Елена Нагорная.

У каждого домика загородного клуба есть мангальная зона, а на общей территории находятся спортивные и детские площадки, зоны отдыха и беседки. Летом работают прокат квадрациклов и велосипедов, а зимой — снегоходов и коньков. Также можно прокатиться на ледяной горке.

Главной особенностью РАНЧО.РФ являются конный клуб и ферма. С животными и домашними птицами можно пообщаться, покормить и сфотографировать их. А опытный инструктор поможет овладеть навыками верховой езды.

На этом развитие ранчо не останавливается. У владельцев большие планы по развитию фермерского хозяйства.

«Совсем скоро у нас откроется ресторан, в котором будут готовить блюда из наших фермерских продуктов. У нас есть теплица, где растут овощи и зелень. А в этом году мы подготовили участок земли под большой огород. Также продолжаем наращивать поголовье скота на ферме», — сказала Елена.

Агротуризм стремительно развивается в Подмосковье, и тому есть яркие примеры: под Серпуховом — агротуристический комплекс «Спасский», в котором живут верблюды породы Калмыцкий бактриан, открытый манеж для езды на лошадях в селе Барково Пушкинского округа, конная туристическая база «Аванпост» в Можайском округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.



