В Москве стартовал новый проект для специалистов туриндустрии

сегодня в 12:25

В столице запустили новый проект для специалистов туристической индустрии «Московская школа гостеприимства», который сочетает в себе бесплатные курсы для гидов, туроператоров, сотрудников отелей и агентств, работающих с путешественниками, сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что материалы обучения направлены на помощь представителям отрасли в решении конкретных задач. Регистрация уже открыта на портале «Ruspass. Бизнес» до 1 ноября. На данный момент подготовлено уже пять курсов.

«Каждый состоит из видеолекций ведущих экспертов. Зрители узнают о стандартах гостеприимства, принципах организации крупных событий и современных технологиях в туристической отрасли», — рассказала Сергунина.

Курс «Основы и потенциал устойчивого туризма» расскажет об особенностях инклюзивного и городского отдыха. Особое внимание эксперты уделят подходам ESG в индустрии гостеприимства. Речь идет об ответственном корпоративном управлении и внимательном отношении к сотрудникам, клиентам и окружающей среде.

Лекции «Цифровая трансформация сферы туризма» посвящены технологическим решениям современности. Специалисты расскажут коллегам о разных инструментах, которые можно использовать в работе. Например, рекомендательных системах или сервисах поиска и продажи услуг.

Блок «Организация MICE-мероприятий» посвящен правилам проведения деловых событий и корпоративных встреч. Курс «Стандарты гостеприимства» — методикам обучения сотрудников и способам повышения качества обслуживания.

Новый проект стал продолжением программы «Школа гостеприимства». Она действует в столице с 2023 года.