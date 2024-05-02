В Москве получит развитие культурно-познавательный и развлекательный туризм

До 2030 года в Москве особое внимание будет уделяться развитию культурно-познавательного и развлекательного туризма. Ожидается, что к тому времени в мегаполис с этой целью приедут 24 млн гостей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Москва — большой город, а цели у путешественников могут быть разные. Поэтому власти стремятся развивать все основные виды туризма. Особое внимание до 2030 года уделят культурно-познавательному и развлекательному туризму.

В планах также расширение проектов на исторических и культурных площадках столицы, например, географии фестиваля «Усадьбы Москвы». Новыми точками притяжения станут кинопарк «Москино», парк развлечений «Тайный город».

Событийный туризм привлечет в мегаполис около 7,3 млн гостей. Еще ярче станут фестивали «Московские сезоны». Привлекут путешественников «Цветочный джем», «Пасхальный дар», «Времена и эпохи», «Путешествие в Рождество», «Московская весна», День города.

Деловой туризм остается одним из самых перспективных направлений. 40% бизнес-путешественников после командировок возвращаются в Москву на отдых вместе с семьями. Для них будет расширяться календарь выставок, форумов и конференций. Центром делового туризма станет Международный конгрессно-выставочный комплекс.

До 2030 года туроператоры получат международную сертификацию по медицинскому туризму. Через 6 лет объем этого направления оценивается в 1,6 млн человек.