В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии-2025 — самого заметного профессионального события в индустрии гостеприимства. В столичном отеле Continental собрались руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители туристического бизнеса, отраслевых ассоциаций, администраций городов России, СМИ.

Премия традиционно отметила лучшие отели страны в 40 номинациях: от городских и курортных отелей до бутик-форматов, MICE-отелей, загородных комплексов, санаторно-курортных объектов, а также лучших ресторанов при отелях и инновационные решения. В финал вышло более 170 номинантов из 35 регионов. Отдельное внимание было уделено проектам в области устойчивого развития, сервисных инноваций и повышению качества клиентского опыта.

Отдельная номинация «Поставщик года» отметила компании, создающие для отелей надежную инфраструктуру сервиса — от оборудования и цифровых решений до продуктов и услуг для гостей. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» были представлены города, последовательно развивающие туристическую инфраструктуру, поддерживающие инвесторов и создающие комфортные условия для работы отелей. В этом году в конкурсе приняли участие 17 городов страны. Победителями стали Нижний Новгород (категория «города с населением свыше 1 млн»), Чебоксары (категория «города с населением от 500 тыс. до 1 млн»), Псков (категория «города с населением от 100 до 500 тыс.») и Кировск (категория «города с населением до 100 тыс.»).

«Национальная гостиничная премия проводится уже в седьмой раз и сегодня по праву считается значимым событием в мире туриндустрии. Каждая победа – особое переживание для участников. Это одновременно и признание вложенных усилий, и стимул работать дальше, брать новые вершины, продолжать радовать своих клиентов. Одно только участие в премии позволяет лучше узнать рынок, обменяться опытом, заручиться поддержкой партнеров. А статус победителя дает преимущества, которые трудно переоценить — рост уровня доверия, узнаваемость бренда, формирование репутации объекта, что во многом определяет дальнейшую траекторию в туристическом бизнесе», — сказал в обращении к участникам конкурса председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Жюри и экспертная коллегия оценивали претендентов по целому ряду критериев. По итогам трехэтапного отбора были определены победители, ставшие ориентиром для отрасли в 2025 году. Премия высвечивает лучших в гостиничной сфере. Именно практики лидеров задают стандарты современного российского гостеприимства, подчеркивают значимость гостиничной индустрии для экономики и туристической привлекательности страны.

Победители 2025

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс.) — Кировск, Мурманская область;

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 100 тыс. до 500 тыс.) — Псков;

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 500 тыс. до 1 млн) — Чебоксары;

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн) — Нижний Новгород;

Лучший загородный отель — Cosmos Collection Altay Resort;

Лучший малый отель — Hills Polyana Hotel;

Лучший апарт-отель — VALO Business;

Лучший дизайн отеля — Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton;

Лучшая концепция отеля — хилинг-отель Green Flow;

Лучший глэмпинг — глэмпинг-парк «Яхонты Ногинск»;

Лучший хостел — DEVON HOSTEL;

Лучшая программа анимации — парк-отель BRIDGE Country Resort;

Лучшая концепция здорового образа жизни — RODINA Grand Hotel&SPA;

Лучшая концепция продвижения отеля — УК «Яхонты» Отели.РУ;

Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями — город-отель «Бархатные сезоны»;

Лучшая инновация в отеле — Rosa Springs;

Лучший ландшафтный дизайн — HILLS POLYANA Hotel & SPA;

Лучшая система подготовки кадров — Высшая школа управления РУДН;

Лучший проект реконструкции отеля — Фристайл Роза Хутор;

Лучший городской отель — Swissôtel Красные Холмы;

Лучший мини-отель — Калейдоскоп Центральный;

Лучший бутик-отель — Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo;

Лучший spa-отель — Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon;

Лучший экоотель — арктик-отель «Китовый»;

Лучший санаторий — Life Balance hotel Rosa Springs;

Открытие года — Palmira ART Hotel;

Лучший сайт отеля — сеть отелей Vertical;

Лучший ресторан в отеле — ресторан МЕД kitchen & bar в Hills Polyana Hotel;

Лучший проморолик об отеле — сеть апарт-отелей YES;

Лучший свадебный отель — парк-отель «Орловский»;

Лучший курортный отель — курорт «Мрия»;

Лучший горнолыжный отель — Ski Inn Rosa Khutor SPA Hotel;

Лучший семейный отель — санаторно-курортный комплекс Bridge Resort;

Лучший mice отель — сHilton Saint Petersburg ExpoForum;

Лучший отель категории «три звезды» — гостиница «Саранск»;

Лучший отель категории «четыре звезды» — гостиничный комплекс «Ногай»;

Лучший отель категории «пять звезд» — Метрополь Гранд Отель Геленджик;

Лучший luxury отель — Крымский Бриз Hotel & Villas;

Поставщик года — Торговый дом «Юнитрейд»;

Персона года — генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Sochi Ирина Соколова.

