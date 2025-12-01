В Москве подвели итоги Национальной гостиничной премии — 2025
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии-2025 — самого заметного профессионального события в индустрии гостеприимства. В столичном отеле Continental собрались руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители туристического бизнеса, отраслевых ассоциаций, администраций городов России, СМИ.
Премия традиционно отметила лучшие отели страны в 40 номинациях: от городских и курортных отелей до бутик-форматов, MICE-отелей, загородных комплексов, санаторно-курортных объектов, а также лучших ресторанов при отелях и инновационные решения. В финал вышло более 170 номинантов из 35 регионов. Отдельное внимание было уделено проектам в области устойчивого развития, сервисных инноваций и повышению качества клиентского опыта.
Отдельная номинация «Поставщик года» отметила компании, создающие для отелей надежную инфраструктуру сервиса — от оборудования и цифровых решений до продуктов и услуг для гостей. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» были представлены города, последовательно развивающие туристическую инфраструктуру, поддерживающие инвесторов и создающие комфортные условия для работы отелей. В этом году в конкурсе приняли участие 17 городов страны. Победителями стали Нижний Новгород (категория «города с населением свыше 1 млн»), Чебоксары (категория «города с населением от 500 тыс. до 1 млн»), Псков (категория «города с населением от 100 до 500 тыс.») и Кировск (категория «города с населением до 100 тыс.»).
«Национальная гостиничная премия проводится уже в седьмой раз и сегодня по праву считается значимым событием в мире туриндустрии. Каждая победа – особое переживание для участников. Это одновременно и признание вложенных усилий, и стимул работать дальше, брать новые вершины, продолжать радовать своих клиентов. Одно только участие в премии позволяет лучше узнать рынок, обменяться опытом, заручиться поддержкой партнеров. А статус победителя дает преимущества, которые трудно переоценить — рост уровня доверия, узнаваемость бренда, формирование репутации объекта, что во многом определяет дальнейшую траекторию в туристическом бизнесе», — сказал в обращении к участникам конкурса председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
Жюри и экспертная коллегия оценивали претендентов по целому ряду критериев. По итогам трехэтапного отбора были определены победители, ставшие ориентиром для отрасли в 2025 году. Премия высвечивает лучших в гостиничной сфере. Именно практики лидеров задают стандарты современного российского гостеприимства, подчеркивают значимость гостиничной индустрии для экономики и туристической привлекательности страны.
Победители 2025
- Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс.) — Кировск, Мурманская область;
- Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 100 тыс. до 500 тыс.) — Псков;
- Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 500 тыс. до 1 млн) — Чебоксары;
- Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн) — Нижний Новгород;
- Лучший загородный отель — Cosmos Collection Altay Resort;
- Лучший малый отель — Hills Polyana Hotel;
- Лучший апарт-отель — VALO Business;
- Лучший дизайн отеля — Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton;
- Лучшая концепция отеля — хилинг-отель Green Flow;
- Лучший глэмпинг — глэмпинг-парк «Яхонты Ногинск»;
- Лучший хостел — DEVON HOSTEL;
- Лучшая программа анимации — парк-отель BRIDGE Country Resort;
- Лучшая концепция здорового образа жизни — RODINA Grand Hotel&SPA;
- Лучшая концепция продвижения отеля — УК «Яхонты» Отели.РУ;
- Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями — город-отель «Бархатные сезоны»;
- Лучшая инновация в отеле — Rosa Springs;
- Лучший ландшафтный дизайн — HILLS POLYANA Hotel & SPA;
- Лучшая система подготовки кадров — Высшая школа управления РУДН;
- Лучший проект реконструкции отеля — Фристайл Роза Хутор;
- Лучший городской отель — Swissôtel Красные Холмы;
- Лучший мини-отель — Калейдоскоп Центральный;
- Лучший бутик-отель — Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo;
- Лучший spa-отель — Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon;
- Лучший экоотель — арктик-отель «Китовый»;
- Лучший санаторий — Life Balance hotel Rosa Springs;
- Открытие года — Palmira ART Hotel;
- Лучший сайт отеля — сеть отелей Vertical;
- Лучший ресторан в отеле — ресторан МЕД kitchen & bar в Hills Polyana Hotel;
- Лучший проморолик об отеле — сеть апарт-отелей YES;
- Лучший свадебный отель — парк-отель «Орловский»;
- Лучший курортный отель — курорт «Мрия»;
- Лучший горнолыжный отель — Ski Inn Rosa Khutor SPA Hotel;
- Лучший семейный отель — санаторно-курортный комплекс Bridge Resort;
- Лучший mice отель — сHilton Saint Petersburg ExpoForum;
- Лучший отель категории «три звезды» — гостиница «Саранск»;
- Лучший отель категории «четыре звезды» — гостиничный комплекс «Ногай»;
- Лучший отель категории «пять звезд» — Метрополь Гранд Отель Геленджик;
- Лучший luxury отель — Крымский Бриз Hotel & Villas;
- Поставщик года — Торговый дом «Юнитрейд»;
- Персона года — генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Sochi Ирина Соколова.
