В МИД развеяли слухи о въезде россиян в Киргизию только по загранпаспортам
Киргизия продолжит пускать россиян в страну без загранпаспортов
Власти Киргизии не намерены вводить норму, по которой с 2026 года российские граждане смогут пересечь границу только при наличии загранпаспорта, сообщает «Вечерняя Москва».
Сообщение о том, что со следующего года для въезда в Киргизию гражданам России потребуется заграничный паспорт, было опубликовано в одном из Telegram-каналов.
Министерство иностранных дел Кыргызстана официально опровергло эту информацию.
«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в диппредставительстве республики.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.