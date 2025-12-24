В МИД развеяли слухи о въезде россиян в Киргизию только по загранпаспортам

Власти Киргизии не намерены вводить норму, по которой с 2026 года российские граждане смогут пересечь границу только при наличии загранпаспорта, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сообщение о том, что со следующего года для въезда в Киргизию гражданам России потребуется заграничный паспорт, было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

Министерство иностранных дел Кыргызстана официально опровергло эту информацию.

«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в диппредставительстве республики.

