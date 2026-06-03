В Крыму сбои с топливом вызвали отказы от бронирований

В Крыму временные перебои с поставками автомобильного топлива привели к отменам бронирований и переносу поездок, сообщает «Абзац» .

Живущий на полуострове журналист Александр Горный рассказал, что напряженная ситуация сохраняется уже неделю. Неопределенность с заправками заставляет туристов пересматривать планы на начало сезона.

По его словам, разъяснения властей о поиске логистических решений пока не успокоили отдыхающих.

«Люди хотят видеть конкретные ответы и понимать, что им делать сейчас с началом туристического сезона, потому что идут массовые отказы от бронирований. Вопрос, соответственно, остается подвешенным. Учитывая ситуацию с топливным кризисом и вопросы безопасности логистики, настроения пока довольно-таки грустные. Несмотря на то что вчера [глава Крыма] Сергей Валерьевич Аксенов выступил с заявлением, у меня появилось некое прояснение, но оно заключалось лишь в том, что есть определенные пути решения, о которых нельзя рассказывать из соображений безопасности», — отметил Горный.

Частные автомобилисты, планирующие поездку, вынуждены брать запас топлива или рисковать отсутствием заправки на месте. Дополнительная нагрузка легла на общественный транспорт.

«Я даю всем своим знакомым рекомендацию: если вы едете в Крым на автомобиле, берите с собой серьезный запас топлива. Если же вы едете автобусом или поездом, я рекомендую отменить поездку и дождаться, пока ситуация нормализуется. Муниципальный транспорт ходит, он обеспечивает автоколонны, но на него выросла нагрузка в связи с тем, что многие люди отказываются от использования личных автомобилей, так как не могут заправиться или просто не знают, где это сделать», — заключил Горный.

Ранее в ЛНР ввели временный лимит на продажу АИ-95, АИ-92 и дизеля из-за роста спроса и риска дефицита.

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