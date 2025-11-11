В Крыму работают над созданием стратегии развития медицинского туризма

Директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации КФУ имени В. И. Вернадского» Елена Бирюкова рассказала о разработке стратегии медицинского туризма в Крыму, сообщает «Крым 24» .

«Мы комплексно подходим к этому вопросу. Есть несколько основных продуктов. Первое — это практико-ориентированная подготовка кадров специалистов высшей квалификации, работающих в области медицинского туризма и медицины здорового долголетия», — отметила она.

Она добавила, что проект, получивший поддержку от министерства здравоохранения и министерства туризма Крыма, направлен на возвращение полуострову статуса всероссийской здравницы и существенное увеличение туристического потока.

Инициатива находится на стадии успешной реализации, заключила Бирюкова.

