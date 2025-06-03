сегодня в 14:00

В Красногорске состоялся массовый заплыв на открытой воде

В Живописной бухте, г. о. Красногорск, отметили День защиты детей и открытие купального сезона. На пляже Рублево состоялся массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Krasnogorsk 2025, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На заплыв зарегистрировалось более 800 участников. Среди них гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Тольятти, Тамбова, Арзамаса, Владимира, Магнитогорска и других городов России, а также из Белоруссии. К участникам заплыва обратился с приветственным словом главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев.

Пловцы соревновались на дистанциях 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и в эстафетах 2 по 1 км и 2 по 2,5 км. Для детей — отдельные детские заплывы на 50 м и 200 м, юниоры проплыли дистанцию 500 м.

Непредсказуемая погода в первый летний день не стала препятствием для проведения соревнований. Каждый участник, преодолевший дистанцию, получил эксклюзивную медаль, наполненную водой.

Лучшее время на дистанциях 1 июня показали:

Аксенов Иван и Мильевич Дарья на дистанции 5 км;

Выходцев Аркадий и Зинина Дарья на дистанции 2,5 км;

Аксенов Иван и Тарачила Анастасия на дистанции 1 км;

Титов Дмитрий и Парфенова Елена на дистанции 500 м;

Липский Михаил и Матвеев Федор в эстафете 2 по 2,5 км;

Быннин Геннадий и Гусев Владимир в эстафете 2 по 1 км;

Александров Егор и Ерастова Майя в номинации X-JUNIORS 500 м.

На детских дистанциях каждый участник был победителем.

Следующий подмосковный этап X-WATERS состоится 14–15 июня на Истринском водохранилище

Организаторы напоминают, что открыта регистрация на X-WATERS Moscow Krasnogorsk 2026 на сайте x-waters.com.

Сильнейших пловцов на призы чемпионата X-WATERS World Championship 2025 определят по итогам всех стартов сезона, а Кубок Москвы X-WATERS — по итогам 3 Московских стартов.

Организатор мероприятия X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия, исполнительный директор заплыва — Сергей Ефимов, житель г. о. Истра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.