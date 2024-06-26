В Карелии появился маршрут до острова Кижи

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что из Петрозаводска в Кижи запустили новый круглогодичный сухопутный маршрут. Теперь жители и туристы смогут доезжать до острова круглый год, сообщает Общественное Телевидение России .

Руководитель республики отметил, что в 2024 году из Петрозаводска запустили автобус, который следует почти до побережья. Раньше добраться до места можно было только по воде — летом туда отправляют небольшие катера.

Парфенчиков добавил, что с 2019 года в Карелии вдвое выросло число туристов, посещающих регион. Так, в 2023 году в республику приезжали более 1,5 млн гостей.

Однако туристический поток в северном регионе отличается неравномерностью. Наибольший интерес, по словам Парфенчикова, вызывает территория Приладожья, в первую очередь Кижи. В Северной и Восточной Карелии и на Белом море гостей всегда значительно меньше.