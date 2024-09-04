В Югре организуют туристические маршруты на священную гору манси

Проект «Неройка — место силы» запустили запустили в Ханты-Мансийском административном округе. В Югре организовали новый туристический маршрут на священную гору манси, сообщает Infox.ru .

Это поможет получить новый толчок к развитию массового туризма на приполярном Урале. В прошлом году Югру посетили свыше одного миллиона туристов, а в первом полугодии 2024 года — свыше 800 тыс. человек. Она занимает седьмое место среди регионов России.

Гора Неройка священна для народа манси. По поверию, если загадать заветное желание на вершине и рассчитывать на благосклонность горы, оно обязательно сбудется.

Манси — малочисленный народ России, относится к финно-угорской группе, коренное население Ханты-Мансийского АО. Ближайшие языковые родственники хантов, родственны также венграм, говорят на мансийском языке. Общая численность, по данным на 2021 года, составляет чуть больше 12 тыс. человек.