В Японии туристов на границе начнут спрашивать о готовности соблюдать законы

Начиная с января 2027 года иностранным гражданам при пересечении границы Японии могут начать задавать нестандартный вопрос: «Намерены ли вы соблюдать законы страны?». Варианты ответа «да» или «нет» планируют включить в миграционную анкету, которую путешественники заполняют при прибытии в страну, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С соответствующей инициативой выступила миграционная служба Японии. Пока стандартный опросник включает лишь три пункта. У туриста спрашивают, подвергался ли он депортации из Японии в прошлом, имеет ли судимости на территории этой страны, либо в других государствах, а также провозит ли с собой оружие или запрещенные вещества.

К этому перечню ведомство хочет добавить четвертую графу. У путешественника будут спрашивать о готовности соблюдать местное законодательство.

Необходимость введения дополнительной меры пограничного контроля власти связывают с увеличением туристического потока из-за рубежа. Также в стране фиксируются случаи совершения правонарушений со стороны приезжих.

Процедура общественного обсуждения инициативы завершится 27 ноября. В декабре поправки рассчитывают утвердить, а применять обновленную анкету начнут с января 2027 года.

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