В Химках прошли соревнования по спортивному туризму

24 мая на территории парка Толстого в Химках провели соревнования по спортивному туризму. В состязаниях приняли участие почти 200 спортсменов из 13 общеобразовательных и спортивных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С помощью карты местности и навыков ориентирования участникам предстояло найти расположенные в парке контрольные пункты и пройти технические этапы: спуск, подъем, переправа по бревну, параллельные перила и другие. В соревнованиях участвовали юные спортсмены от 8 до 15 лет. Состязания провели на двух дистанциях — для младших спортсменов и воспитанников постарше.

«Мне 12 лет и я занимаюсь туризмом уже три года. Мне очень нравится этот спорт, он очень необычный. Во время тренировок мы учимся новому, совершенствуем свои навыки. Могу с уверенностью сказать, что этот спорт мне подходит», — рассказал участник соревнований Эмиль.

В Химках регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного с масштаба.

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