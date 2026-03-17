В Госдуме поддержали налог на выездной туризм
В Госдуме поддержали идею ввести дополнительный налог на поездки за границу как инструмент поддержки внутреннего туризма. Эксперт по туризму Николай Мельник объяснил, что расходы в итоге лягут на туристов, сообщает АБН24.
По словам Николая Мельника, инициатива развивает действующий механизм фонда персональной ответственности туроператоров «Турпомощь». Он был создан после кризиса 2014 года для компенсаций туристам при банкротстве компаний и оплаты вывозных рейсов. Новый сбор рассматривается как дополнительный финансовый резерв на случай форс-мажоров без привлечения госресурсов.
«Формально новый налог или дополнительный фонд подается как расширение этой системы – еще один финансовый буфер на случай форс-мажоров», — пояснил Мельник.
Эксперт отметил, что любые подобные отчисления обычно включаются в стоимость билетов и турпакетов. По аналогии с туристическим налогом в Москве и Санкт-Петербурге сбор фактически оплатят путешественники.
«На начальном этапе ставка может быть около 1% от стоимости билета с фиксированным минимумом, например от 500 рублей, с ростом до 3–5% в перспективе», — подчеркнул он.
Мельник добавил, что спрос зависит не только от цены, но и от качества сервиса. Если внутренний отдых останется дорогим при более низком уровне инфраструктуры, новый налог станет лишь дополнительной нагрузкой для туристов.
