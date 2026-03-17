В Госдуме поддержали налог на выездной туризм

В Госдуме поддержали идею ввести дополнительный налог на поездки за границу как инструмент поддержки внутреннего туризма. Эксперт по туризму Николай Мельник объяснил, что расходы в итоге лягут на туристов, сообщает АБН24 .

По словам Николая Мельника, инициатива развивает действующий механизм фонда персональной ответственности туроператоров «Турпомощь». Он был создан после кризиса 2014 года для компенсаций туристам при банкротстве компаний и оплаты вывозных рейсов. Новый сбор рассматривается как дополнительный финансовый резерв на случай форс-мажоров без привлечения госресурсов.

«Формально новый налог или дополнительный фонд подается как расширение этой системы – еще один финансовый буфер на случай форс-мажоров», — пояснил Мельник.

Эксперт отметил, что любые подобные отчисления обычно включаются в стоимость билетов и турпакетов. По аналогии с туристическим налогом в Москве и Санкт-Петербурге сбор фактически оплатят путешественники.

«На начальном этапе ставка может быть около 1% от стоимости билета с фиксированным минимумом, например от 500 рублей, с ростом до 3–5% в перспективе», — подчеркнул он.

Мельник добавил, что спрос зависит не только от цены, но и от качества сервиса. Если внутренний отдых останется дорогим при более низком уровне инфраструктуры, новый налог станет лишь дополнительной нагрузкой для туристов.

