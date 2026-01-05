В генконсульстве рассказали о причине задержки на границе России и Китая

Задержка на автомобильном пункте пропуска «Манчжурия» на российско-китайской границе связана с резко возросшим потоком пассажиров, сообщает ТАСС .

Накануне вечером россияне пожаловались в генконсульство на большую очередь из автобусов с туристами перед китайским пограничным пунктом пропуска «Маньчжурия».

«По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны», — заявили в генеральном консульстве РФ в Харбине.

В дипмиссии добавили, что в понедельник, 5 января, пункт пропуска «Маньчжурия» работает в штатном режиме. При экстренных ситуациях туристов призвали обращаться в генконсульство через контакты, указанные на официальном сайте.

