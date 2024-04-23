В Домодедове отметят юбилей парка «Елочки» 28 апреля

В парке «Елочки» в городском округе Домодедово 28 апреля организуют праздничную программу в честь 50-летнего юбилея. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили квест-экскурсию по значимым местам парковой зоны, благодаря которой участники смогут узнать историю парка «Елочки». При этом на празднике проведут детскую игровую программу и организуют ярмарку изделий ручной работы. Также гости смогут насладиться выступлением ходулистов и посетить выставку, посвященную полувековым воспоминаниям о парке.

Украшением мероприятия станет выступление духового оркестра. В завершение программы состоится масштабная акция, в ходе которой посетители задуют праздничные свечи и загадают желание.

Парк «Елочки» был основан 1 апреля 1974 года, а его открытие для массового посещения состоялось 1 мая 1976 года. На сегодня он является популярным местом для отдыха среди жителей и гостей округа.

Начало в 11:00. Вход свободный.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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