В Чехове утвердили границы территории усадьбы «Троицкое-Ордынцы»

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: Московская область, округ Чехов, с. Троицкое, дома № 4, 4А.

Становление усадебного комплекса Троицкое-Ордынцы приходится на период после 1825 года, когда, выйдя в отставку с поста попечителя Московского учебного округа, князь Андрей Петрович Оболенский стал жить в усадьбе постоянно. Он построил двухэтажный усадебный дом в стиле классицизма, строгий, без архитектурных излишеств, с балконом около главного входа. Дом в перестроенном виде сохранился до сегодняшнего дня, до недавнего времени там размещалась сельская администрация. А. П. Оболенский великолепно обустроил прилегающую территорию. Восточнее усадебного дома он разбил регулярный липовый парк с посадками сирени и клумбами.

В 1828 году А. П. Оболенский перестроил церковь Святой Троицы, дополнив ее апсидой и трапезной. В 1867 году состоялось торжественное освящение нового придела во имя Печерской Божьей Матери, а вся трапезная часть церкви была капитально переделана. Большевистский государственный переворот 1917 года и антирелигиозная политика привели к негативным изменениям в жизни прихода Троицкой церкви. В 1930-е годы храм был закрыт. Накануне Великой Отечественной войны на куполе храма был установлен пост противовоздушной обороны, для чего была разрушена маковка церкви и снят крест. После окончания войны в здании храма размещалось общежитие для сотрудников психиатрической больницы, сельская библиотека, а в 1960-е годы храм остался бесхозным. В 1992 году храм был передан Русской Православной Церкви. С этого времени был водружен крест над руинами храма, начался процесс восстановления и реставрации.

Защитная зона памятника установлена на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.