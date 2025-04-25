В будни и с экскурсией: эксперт дал советы по выбору речных круизов

Руководитель московского туристического агентства Андрей Клопотович заявил, что сезон речной навигации в этом году состоится, несмотря на ожидаемый низкий уровень Волги. В Москве он уже открылся, отправиться в круиз можно с Северного и Южного речных вокзалов, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, хороший вариант — выбрать круиз, который проходит в будние дни и обязательно с экскурсиями: так будет дешевле и интереснее.

Развлечения на теплоходах зависят от их уровня: на более дорогих играет живая музыка и работает ведущий, в круизах подешевле просто ставят музыку из колонок.

Среди самых популярных направлений — Карелия, Золотое кольцо и Выборг. В Чебоксары из Москвы можно поехать на теплоходе примерно за 97 тыс. рублей, в круиз по Мышкину, Костроме и Ярославлю на 6 дней — за 62 тыс. рублей.