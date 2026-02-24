В Балашихе открыли трассы для лыж и сноубордов

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» в Балашихе принимает любителей активного отдыха. Для посетителей доступны пять трасс разного уровня сложности и семь подъемников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс предлагает пять трасс для лыжников и сноубордистов с разной подготовкой. Новички могут тренироваться на пологом учебном склоне, а опытным спортсменам доступна экстремальная трасса с перепадом высот до 95 метров.

На территории работают семь подъемников: двухместные и одноместные бугельные, крытый траволатор, «бэби-лифт» для учебных склонов и ленточный подъемник в зоне тюбинга.

Также посетителям доступны прокат снаряжения, услуги инструкторов, кафе и фуд-корт, тюбинговые горки, медицинский пункт и парковка. Перед катанием рекомендуется ознакомиться со схемой трасс и правилами безопасности, выбирать спуск с учетом уровня подготовки и соблюдать дистанцию. В случае травмы следует обратиться в медпункт или к сотрудникам комплекса.

6+

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.