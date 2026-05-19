В 40 парках Подмосковья открыли питьевые фонтанчики

Питьевые фонтанчики начали работать в 40 парках Московской области к летнему сезону. Они оснащены трехступенчатой системой фильтрации и будут доступны посетителям до сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фонтанчики очищают воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Использование таких точек позволяет сократить количество пластиковых бутылок и снизить нагрузку на окружающую среду. В жаркую погоду посетители парков смогут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду.

Интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина пройдут для детей в ряде парков региона. В игровом формате участникам расскажут о свойствах воды и проведут эксперименты. Занятия запланированы 23 мая в парках имени В. Талалихина в Подольске и «Елочки» в Домодедове, 1 июня в парке «Сестрорецкий» в Клину, 11 июля в детском городке «Сказочный» в Красногорске, 18 июля в парках «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе и в Ивантеевке, а также 1 сентября в Долгопрудном и Химках.

Фонтанчики установлены на территориях 29 населенных пунктов в 25 муниципалитетах, в том числе в Воскресенске, Долгопрудном, Домодедове, Кашире, Коломне, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольске, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Солнечногорске, Ступине, Химках, Электростали и других округах. Найти их расположение можно на интерактивной карте. Проект реализуют совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства. Оборудование предоставил российский производитель фильтров для воды «Барьер».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.