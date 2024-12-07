Узнать уникальные особенности парков можно в приложении «МОе Подмосковье»

В разделе «Парки» мобильного приложения «МОе Подмосковье» обновлен интерфейс. Благодаря этому пользование многофункциональным помощником по сервисам и услугам Подмосковья стало более удобным, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках обновлений расширен список типов маршрутов, добавлены три категории в разделе «Системное расписание» и дополнены описания парковых территорий.

Теперь пользователи смогут узнать больше об истории и уникальных особенностях парков, а также заранее выбрать туристический маршрут и посмотреть расписание регулярных активностей по интересам: развлечение и отдых, культурно-просветительская и физкультурно-спортивная программы.

Мобильное приложение «МОе Подмосковье» — это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области.

Сервис обеспечивает мгновенный доступ к сведениям о парках, домах культуры, библиотеках, соцуслугах, а также культурно-досуговых и спортивных мероприятиях региона, и предоставляет удобный механизм записи на выбранные события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.