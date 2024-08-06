Уже не разгуляетесь: в Турции хотят отменить популярную у туристов из РФ услугу

В Турции под угрозой отмены оказалась система «все включено» (all inclusive) в отелях, которая популярна у многих путешественников, в том числе и российских. Специалист по туризму Зафер Алкай утверждает, что такая возможность рассматривается в стране, сообщает Infox со ссылкой на издание Hürriyet.

Эксперт обратил внимание, что ранее режимы all inclusive давали ощутимый толчок для сферы турецкого туризма. По словам Алкая, сейчас пришло время для пересмотра целесообразности такого формата отдыха.

Hürriyet добавляет, что на протяжении нескольких лет рыночные игроки высказывались против системы all inclusive в гостиницах, советуя ее отменить.

Ранее в Турции забили тревогу из-за возможного появления конкурента, который переманит к себе российских и европейских туристов. Речь идет о крупном гостиничном комплексе из 5 отелей на 1055 номеров в Грузии.