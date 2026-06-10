Украинский миллиардер испортил отдых сотне россиян в люкс-отеле Турции

Украинский миллиардер Вячеслав Капустин, гендиректор мясоперерабатывающей фабрики «Алан», так шумно отпраздновал свое 70-летие в пятизвездочном отеле Gloria Serenity в турецком Белеке, что помешал отдыху сотне российских туристов. Юбилей на максимуме стоил имениннику около 200 тысяч евро, сообщает Mash .

Капустину 9 июня исполнилось 70 лет. Он успешный бизнесмен из Днепропетровска, гендиректор мясоперерабатывающей фабрики «Алан», член попечительского совета местной еврейской общины. Отмечать юбилей миллиардер отправился в Турцию — в роскошный отель Gloria Serenity, который позиционирует себя как тихий и спокойный.

Он приехал с парой десятков друзей и родственников, арендовал банкетный зал. Вечеринка обошлась ему примерно в 200 тысяч евро. Однако о том, что кто-то празднует, узнали не только гости банкета, но и все 1500 отдыхающих — как в самом Gloria Serenity, так и в соседнем отеле Gloria Golf.

Российские туристы, заплатившие за путевки до 800 тысяч рублей за 10 дней, ожидали тишины. Вместо этого в ночь с 9 на 10 июня они слушали Григория Лепса, Валерия Меладзе и «Руки Вверх» на полной громкости. Тосты и пожелания имениннику пробивались даже через плотно закрытые балконные двери.

«Администрация на это никак не реагировала», — пожаловался один из постояльцев.

После окончания вечеринки персонал отеля извинился перед недовольными гостями и подарил каждому пляжные сумки. Других компенсаций не последовало.

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