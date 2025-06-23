Удавы заполонили отели и бары: на Кубе нашествие змей

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Удавы заполонили отели, бары и рестораны на Кубе

Россияне пожаловались на то, что большие змеи заползают в бары, рестораны и номера отелей на Кубе, сообщает SHOT .

Напуганные российские туристы рассказали, что боятся открывать балконы и выходить из номера.

Удавы, нашествие которых наблюдается на острове, свободно ползают по территории отелей и поджидают людей в бассейнах. Гости зовут на помощь местных сотрудников, которые ловят змей руками.

Раньше, как поделились отдыхающие, больших удавов они видели только за территориями отелей.

Ядовитых желез у кубинских удавов нет, но змеи могут укусить, если люди к ним приблизятся. В длину они могут достигать до 3 м.

Ранее российские туристы увидели акулу в море около пляжа в Махмутларе у турецкой Аланьи.