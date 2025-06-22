Акулы плавают рядом: в Аланье россияне стали чаще видеть морских хищниц
В море у турецкой Аланьи стали чаще видеть акул
Акулу в море около пляжа в Махмутларе у турецкой Аланьи сняла российская туристка, пока сидела на берегу, сообщает SHOT.
Девушка сразу же предупредила о хищнице отдыхающих и побежала к спасателю. Она показала ему видео. Тот подтвердил, что это акула, которая представляет опасность для туристов. Также добавил, что при встрече с ней он бы использовал гарпун.
Позднее после разговора с начальством спасатель начал говорить, что он «все напутал», и эта рыба не опасна, поэтому отдыхать у них на пляже безопасно.
При этом местные говорят, что этим летом акул у берега они видят постоянно.