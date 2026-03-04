Туры в Азию могут подорожать из-за войны в Иране

Эксперт: конфликт в Иране повлияет на цены и спрос на азиатские направления

Из-за обострения ситуации вокруг Ирана стоимость туров в азиатские страны может вырасти. Об этом сообщил эксперт туристического рынка, сообщает Sputnik .

Военный конфликт в Иране способен отразиться на туристическом рынке и привести к росту цен на поездки в страны Азии. По оценке специалиста, удорожание связано с изменением логистики перелетов и повышенными рисками для авиаперевозчиков.

Эксперт отметил, что авиакомпании могут корректировать маршруты, обходя воздушное пространство Ирана. Это увеличивает время в пути и расходы на топливо, что в итоге закладывается в стоимость билетов и турпакетов.

Кроме того, нестабильная обстановка влияет на спрос: часть туристов откладывает поездки, а туроператоры пересматривают предложения. Окончательная динамика цен будет зависеть от продолжительности конфликта и решений авиаперевозчиков.

