Турция возглавила спрос на летний отдых у россиян

Travelata: Китай и Вьетнам вошли в топ-5 востребованных направлений на лето

Турция стала самым популярным зарубежным направлением на лето 2026 года, ее доля в бронированиях выросла до 60%. В пятерку также вошли Китай и Вьетнам, сообщает Газета.ru .

По данным Travelata.ru и «Росгосстраха», Турция занимает первое место среди зарубежных направлений: ее доля выросла с 57% до 60%, а средний чек — с 286 тыс. до 291 тыс. рублей. Египет сохранил второе место с долей 13%, при этом средняя стоимость поездки снизилась до 233 тыс. рублей. Россия остается третьей, но ее доля сократилась до 7%, а чек вырос до 139 тыс. рублей.

В топ-5 вошли также Вьетнам и Китай — по 4% бронирований. Средний чек составляет 280 тыс. и 226 тыс. рублей соответственно. Направления укрепили позиции после расширения полетов во Вьетнам и отмены виз в Китай. Таиланд и ОАЭ выбыли из пятерки.

Среди внутренних курортов лидирует Адлер: доля выросла до 31%, средний чек снизился до 128 тыс. рублей. Имеретинский поднялся на второе место (11%), Центральный Сочи сохранил третью строчку. В список также вошли Лоо и Санкт-Петербург.

«Россияне чаще выбирают максимально понятный и комфортный формат отдыха. Поэтому растет доля пятизвездочных отелей… Туристы готовы доплачивать за отдых, где меньше организационных вопросов на месте», — отметил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Заместитель директора департамента «Росгосстраха» Ольга Купцова добавила, что туристы чаще расширяют страховое покрытие, включая риски отмены поездки, травм и потери багажа.

