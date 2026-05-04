Турпоток в Балтийск вырос на 23,8% в 2025 году

В 2025 году Балтийск стал лидером по росту турпотока в Калининградской области, тогда как общее число путешественников в регионе сократилось на 7,8%, сообщает «Царьград» .

По данным Калининградстата, в 2025 году туристический рынок региона показал спад: количество путешественников уменьшилось на 7,8%, а число ночевок в отелях — на 1,7%. При этом доходы гостиничного бизнеса выросли на 14,8%, а индекс физического объема туруслуг составил 102,3%.

На этом фоне изменилось распределение турпотока. Калининград потерял 19,1% отдыхающих, Янтарный — 14,5%, Светлогорск — 0,6%. Зеленоградск прибавил 5,8%, Пионерский — 10%.

Наибольший рост зафиксирован в Балтийске: число туристов в Балтийском городском округе увеличилось на 23,8%. Это максимальный показатель среди прибрежных муниципалитетов.

Как писал «Коммерсантъ» в феврале 2026 года, интерес к Балтийску вырос после запуска скоростных автобусов из Калининграда: время в пути сократилось до 50 минут. По данным портала «ТурСтат», средний чек на размещение здесь на 18% ниже, чем в Зеленоградске, что привлекло бюджетных туристов. Администрация также анонсировала строительство причала для прогулочных катеров к сезону 2027 года.

