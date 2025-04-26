Туроператор «Библио-Глобус» лишил россиян отпуска в Тунисе на майские праздники

Жители России массово жалуются в соцсетях, что туроператор «Библио-Глобус» заманил их новым направлением в Тунис, но за сутки до даты открытия полетов в эту страну оповестил об изменении планов, отмене тура, предложив отдых в Сочи или Турции, пишет Mash .

Сотни россиян получили от туроператора «Библио-Глобус» сообщение об отмене направления в Тунис, которое должно было открыться с 26 апреля. К этому моменту желающие провести майские праздники за пределами страны на берегу Средиземного моря уже успели внести внушительные суммы за предполагаемый отпуск.

Туроператор объяснил накладку отказом авиакомпании Express Airline от полетов в Тунис и предложил туристам заменить направление, выбрав что-то из Сочи, Турции, Египта или Дубая. При этом за новое направление россияне должны доплатить от 60 тысяч рублей в зависимости от новой страны.

Те, кто не хочет доплачивать, получат возврат в течение полутора недель. Россияне недовольны сложившейся ситуацией, так как многие взяли отпуска под конкретные даты.