Турмаршруты Подмосковья презентуют на стенде региона на форуме «Путешествуй!»

Стенд Московской области открылся в День России на туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в столице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» проходит IV Российский турфорум «Путешествуй!». Для гостей подготовили насыщенную деловую и развлекательную программы. Вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов находится экспозиция. На которой представлены все российские субъекты.

Стенд Подмосковья в среду посетил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Нам есть чем похвастаться — каждый год туристический поток в Подмосковье растет и сейчас уже достигает свыше 20 млн человек в год. И каждый турист для нас очень важен. Мы благодарны Дмитрию Николаевичу (Чернышенко) за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области», — сказал зампред правительства региона Илья Бронштейн.

Он добавил, что в регионе реализуется большая программа субсидирования по развитию глэмпингов — небольших отелей, вписанных в природу, они позволяют быстро увеличивать номерной фонд.

«Это значит, что еще больше туристов смогут приехать к нам в Подмосковье отдохнуть, провести выходные или отпуск», — пояснил Бронштейн.

Туризм в Подмосковье

Московская область входит в число лидеров национального туррейтинга. В прошлом году регион посетило свыше 23 млн человек. Их привлекает культурно-развлекательная программа.

В этом году в Подмосковье проведены традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», организуют концерты и представления на фестивалях «Город танцует в парках» и «Мотофристайл».

Туристов и местных жителей в 0224 году еще ждут масштабные музыкальные, литературные и театральные события. В Подмосковье проведут фестивали Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», «Достоевский» в Зарайске, «Учитель и ученики» в Ногинске и т. д.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов добавил, уже запущена традиционная программа «Лето в Подмосковье». Для путешественников подготовили большое количество отелей, глэмпингов, мест отдыха у воды, пляжи и парки.

«В событийной программе — фестивали классической музыки, литературные, театральные мероприятия. И на нашем стенде в рамках форума „Путешествуй!“ мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать», — сказал Кузнецов.

По его словам, все перечисленные объекты представлены на главном туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru

3D-презентация региона

В центре экспозиции стенда Подмосковья находится медиа-куб. Он в формате 3D презентует турмаршруты и места для досуга в этом летнем сезоне. Также для гостей расставили шезлонги, плетеную мебель и положили сапборды — все это создает атмосферу уюта и пляжного отдыха в области.

В рамках форума «Путешествуй!» на стенде регионе будут представлены экскурсионные программы от округов. В среду гостей приглашают познакомиться с Коломной, рассказывают о тематических маршрутах «Коломенского трамвая желаний», разыгрывают с помощью трамвайных билетиков экскурсии и сувениры.

«Мы сегодня вспомнили, как считается счастливый билет. Потому что у нас в городе трамвая нет, а в Коломне он еще ходит. Было очень интересно принять участие во всех активностях. Мы давно собирались съездить в Коломну, и вот сегодня поняли, что обязательно посетим в ближайшее время», — поделилась впечатлениями посетительница стенда Елена из Фрязина.

Культурная программа в День России проходит и в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде Московской области выставки «Россия» можно поучаствовать в мастер-классах и викторинах. Так, посетители могут дополнить наряд брошью с флагом РФ, которую изготовят сами. А для маленьких гостей предлагают занятия по рисованию акварельными карандашами от Воскресенской карандашной фабрики.