Туристы третьи сутки мерзнут на КПП Верхний Ларс из-за снегопада

Уже третьи сутки более тысячи туристов вынуждены оставаться на КПП Верхний Ларс из-за неблагоприятных погодных условий. Очередь из сотен автомобилей скопилась в условиях 12-градусного мороза и обильного снегопада, сообщает Mash .

Автомобильная колонна протянулась на три километра, из-за чего все свободные места в отелях Владикавказа оказались заняты, а стоимость проживания начинается от 20 тысяч рублей за ночь.

Многие туристы опасаются покинуть свои места в очереди, чтобы не потерять возможность попасть на горнолыжные курорты Домбай в Карачаево-Черкесии и Мамисон в Северной Осетии. Среди застрявших — граждане России, включая семьи с детьми. Снежный покров в районе достигает полутора метров, что создает угрозу схода снежных лавин.

Тем временем затор на российско-грузинской границе увеличился еще на несколько километров. По предварительным оценкам, в пробке находится около 400 транспортных средств.

По данным SHOT, движение через Верхний Ларс все еще приостановлено. Прибывающие со стороны Владикавказа автомобили продолжают усугублять ситуацию. По словам очевидцев, на месте ведется работа по расчистке снега. Однако, по мнению опытных путешественников, открытие переезда в ближайшее время маловероятно из-за наступления темноты.

Ранее сообщалось о закрытии сухопутной границы между Россией и Грузией в связи с сильными снегопадами.

