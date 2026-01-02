Снежный коллапс на границе с Грузией испортил отдых сотен россиян

сегодня в 15:48

На границе РФ и Грузии образовалась пробка из сотен авто из-за снежного коллапса

Сотни автомобилей застряли на границе РФ и Грузии из-за ограничения движения на границе. Путешественники и местные жители не могут проехать в связи с непогодой — снежным коллапсом, сообщает SHOT .

Движение через Верхний Ларс и Крестовый перевал ограничено для всех видов автомобилей. Дорогу чистит специальная техника.

В огромной пробке застряли путешественники, в том числе из России. Некоторые из них едут с детьми.

Часть туристов отправилась на новогодние праздники к приятелям. Другие едут на известный горнолыжный курорт Гудаури.

Некоторые путешественники понесли убытки. Они заранее забронировали гостиницу, однако не смогли въехать в страну своевременно.

Конкретное время запуска сухопутной границы не называется.

На опубликованной записи сотни автомобилей стоят в пробке. Они не могут проехать из-за большого количества снега, выпавшего на дорогу.

