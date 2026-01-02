Снежный коллапс на границе с Грузией испортил отдых сотен россиян
Сотни автомобилей застряли на границе РФ и Грузии из-за ограничения движения на границе. Путешественники и местные жители не могут проехать в связи с непогодой — снежным коллапсом, сообщает SHOT.
Движение через Верхний Ларс и Крестовый перевал ограничено для всех видов автомобилей. Дорогу чистит специальная техника.
В огромной пробке застряли путешественники, в том числе из России. Некоторые из них едут с детьми.
Часть туристов отправилась на новогодние праздники к приятелям. Другие едут на известный горнолыжный курорт Гудаури.
Некоторые путешественники понесли убытки. Они заранее забронировали гостиницу, однако не смогли въехать в страну своевременно.
Конкретное время запуска сухопутной границы не называется.
На опубликованной записи сотни автомобилей стоят в пробке. Они не могут проехать из-за большого количества снега, выпавшего на дорогу.
