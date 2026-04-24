Туристы нервничают: визовый центр Японии ужесточил проверку документов

Визовый центр Японии в Москве стал строже относиться к приему и проверке документов, что ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок. Туристы все больше беспокоятся за свой отпуск, сообщается на сайте АТОР со ссылкой на экспертов ITM group.

Визовый центр Японии открылся в Москве в феврале этого года. Через некоторое время после запуска он начал применять собственную административную практику, которую некоторые эксперты и туристы называют слишком бюрократизированной.

Например, если заявление подает семья, ВЦ Японии требует, чтобы у каждого члена в комплекте присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов всех остальных участников тура. Кроме того, процедура исправления ошибок в документах превратилась в «пинг-понг», а внести коррективы в короткие сроки нельзя. А еще теперь предпринимателей просят подтвердить реальность существования бизнеса всевозможными выписками.

Ужесточение приема и проверки документов создает дополнительные сложности для туроператоров и нервирует туристов. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на строгие правила, конечный уровень отказов в японской визе не вырос и сопоставим с показателями подачи документов через посольство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.