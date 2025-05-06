Российские туристы, которые планировали улететь из Египта в Москву на борту лайнера Nesma Airlines, уже свыше 10 часов сидят запертыми внутри самолета, сообщает Mash .

Авиакомпания объяснила пассажирам, что их рейс задерживается из-за атаки беспилотников в РФ, но московские аэропорты открыли два часа назад.

Вылет рейса из Хургады изначально назначили на 22:00. Однако из-за введенного плана «Ковер» лайнер сел в Санкт-Петербурге в три часа ночи.

Очевидцы сняли видео, в котором рассказали, что покупали турпутевки в «Пегасе». При этом представители авиакомпании не выходят с ними на связь. Кроме того, туристам не предоставили еду и воду. В самолете ждут клиенты всех крупных туроператоров.

Как добавили пассажиры, за все время авиакомпания не могла договориться на дозаправку самолета.