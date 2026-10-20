Туристы из Богородского округа завоевали три награды на слете в Пензе

Команда Центра образования для детей и взрослых Богородского округа заняла призовые места в трех конкурсах Туристского слета учащихся Союзного государства. Слет проходил с 14 по 19 октября в Пензе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники из Богородского округа представляли Московскую область на Туристском слете учащихся Союзного государства. Под руководством педагогов Людмилы Бауриной и Галины Майсак команда заняла второе место в конкурсе туристских газет и третьи места в конкурсах песен и представления команд.

Слет прошел с 14 по 19 октября на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» в Пензе при поддержке губернатора Пензенской области. Он объединил 511 юных спортсменов из 37 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие было направлено на укрепление дружеских связей между школьниками двух стран, развитие сотрудничества и популяризацию здорового образа жизни.

Программа включала соревнования по спортивному ориентированию, пешеходным дистанциям и контрольно-туристскому маршруту. Участники также выступали в краеведческих конкурсах, посещали творческие вечера и профориентационный интенсив «Школа безопасности — школа жизни».

Участие подмосковной команды организовали при поддержке министерства образования Московской области.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.