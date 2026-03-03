Туристов кинули все: и отели, и авиакомпании, и страховщики

Эксперт Рындина: негатив о туризме в Эмиратах не утихнет еще три месяца

Ситуация с массовой отменой и задержкой рейсов в страны Персидского залива обернулась для российских туристов настоящей ловушкой. В то время как власти ОАЭ официально разрешили отелям бесплатно продлевать проживание пострадавшим пассажирам, под действие этой меры попали далеко не все, сообщила РИАМО коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина.

По ее словам, новая норма распространяется исключительно на гостей, которые приобрели туры через туроператоров. Путешественники, которые бронировали отели самостоятельно и напрямую, остались один на один со своими проблемами.

В сложившейся ситуации, которую участники рынка уже окрестили «новой волной туристического кризиса», индивидуальные путешественники с высоким чеком оказались самой уязвимой категорией.

«Для российских путешественников текущее положение дел в странах Персидского залива выглядит как новая волна турбулентности, где индивидуальные путешественники с повышенным чеком остались с множеством нерешенных вопросов. Так, например, новое постановление властей ОАЭ, позволяющее бесплатно продлиться в отелях, распространяется исключительно на бронирования от туроператоров, не учитывая интересы остальных групп гостей. Более того, покрытие расходов возможно только в случае, если выезд проживающих был запланирован на 1 марта», — пояснила Рындина.

Единственной надеждой для самостоятельных туристов остаются страховые полисы. Однако, по словам эксперта, рассчитывать на полное возмещение убытков не приходится. Полисы, предлагаемые авиакомпаниями при покупке билетов, покрывают лишь малую долю реальных затрат.

«Гости с прямыми бронированиями могут рассчитывать лишь на эффективность полетной страховки, при чем важно понимать, что полис добровольного страхования от авиакомпаний покрывают лишь малую часть расходов, которые в процентном соотношении не превысят 15% с учетом стоимости отелей в ОАЭ. Куда более эффективно выглядит страхование от банков. Но и здесь есть подводные камни: размер компенсации будет зависеть от максимальной страховой суммы, а сами случаи придется активно обосновывать фискальными чеками и документами», — отметила Рындина.

Авиакомпании «кинули» туристов

Не меньше вопросов возникает и к организации перевозчиков. Пассажиры, застрявшие в аэропортах на долгие часы, столкнулись с тем, что их базовые права были проигнорированы под предлогом форс-мажора.

«Пассажирам авиакомпаний не пришлось рассчитывать на получение компенсации при задержке и переносе рейса, так как в действие вступило положение о форс-мажоре. После двух часов с момента задержки положенные бесплатные напитки также не предоставлялись, а спустя четыре часа бесплатное питание, конечно, тоже не предусмотрено. Размещение в отеле и организованный проезд до него остался на усмотрение авиакомпаний», — говорит эксперт.

По ее словам, единственным исключением на этом мрачном фоне стала компания Utair, которая решила взять на себя заботу о пассажирах. В остальных случаях путешественникам пришлось решать проблемы самостоятельно.

Эксперт прогнозирует, что последствия этого сбоя туристическая отрасль будет ощущать еще долго: массовое недовольство уже запустило мощное «сарафанное радио», негативный эффект от которого, по оценкам Рындиной, нивелируется не раньше, чем завершатся военные действия и пройдет три месяца.

28 февраля на Ближнем Востоке начался военный конфликт между Израилем, США и Ираном. Последний в ответ на удары по своей территории атаковал военные базы Соединенных Штатов в ближайших государствах. Под удар попали и Объединенные Арабские Эмираты. Воздушное пространство в Дубае закрывали, из-за чего отменили множество рейсов.

